Кадыров призвал украинских военнослужащих «проснуться»

«Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих все еще есть выбор — добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен. Лично я советую не затягивать с решением, потому как наступление освободительной армии продвигается крайне быстро», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что количество украинских военнослужащих, «осознавших истинную сущность киевского режима», растет с каждой минутой. «Они отказываются умирать, защищая интересы марионеточного государства. Их можно понять, ведь они обмануты, как и миллионы их соотечественников», — отметил Кадыров.
По его словам, молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт «словно пушечное мясо». «Тысячи погибших украинских солдат и еще больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос — да. Это именно то, ради чего идут на верную смерть молодые украинцы», — подчеркнул глава Чечни.
Резюмируя, Кадыров призвал добровольно сложить оружие, так как «победа России неизбежна». «Мой дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, не раз призывал противоборствующую сторону сложить оружие добровольно, оставить эти бессмысленные попытки сопротивления. Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», — отметил он.
Ранее глава Чечни заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.