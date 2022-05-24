В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии

«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены», — сказал Песков журналистам.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски, его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Следственные мероприятия в отношении экс-президента Молдавии во вторник продолжаются уже более пяти часов.