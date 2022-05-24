Фанат Индианы Джонса нашел клад из золотых и серебряных монет Среди находок оказались как римские, так и кельтские монеты
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
13:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития отношений с РФ, и хотели бы быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены», — сказал Песков журналистам.

Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски, его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Следственные мероприятия в отношении экс-президента Молдавии во вторник продолжаются уже более пяти часов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинка за десять дней разрушила британскую семью
Кадыров выпустил клип о боевиках с 'Азовстали'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь