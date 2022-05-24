13:28 (мск), источник: РБК
Медведев назвал «дешевым прожектерством» мирный план Италии по Украине
По словам политика, предложения Италии не предусматривают основных интересов России и служат попыткой помочь Киеву «сохранить хоть какое-то лицо».
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Современный Запад охватил «зуд создания “мирных планов” по урегулированию кризиса на Украине, а итальянские предложения, в частности, не соответствуют интересам России и их можно считать “дешевым прожектерством” и “бредом”. Об этом в своем Telegram заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов.
Политик привел в пример недавние предложения Италии по урегулированию кризиса и подчеркнул, что итальянский план не предусматривает основных интересов России. В частности, на предложение о нейтральном статусе и вхождении Украины в ЕС Медведев ответил, что «все это вранье».
Предложение об автономии Донбасса в составе этой страны он назвал «явный бредом» и «дешевым прожектерством», а об автономии Крыма — оскорблением в адрес России.
«Дальше анализировать смысла нет. Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо… Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран», — заключил Медведев.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не видели предложений Италии по урегулированию на Украине и надеются, что они будут доведены по дипканалам в ближайшее время, передает ТАСС.
Итальянский МИД сообщил о передаче плана по урегулированию на Украине генсеку ООН Антониу Гутерришу в середине мая. «Предлагаемые действия включают перспективы урегулирования конфликта за счет скоординированных действий на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса», — отмечал заместитель министра Манлио Ди Стефано.
В российском МИДе подтвердили получение плана 23 мая. По словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, оценку инициативам Рима министерство даст после их изучения. Публично итальянские предложения не публиковались.
После этого, гласит план действий итальянских властей, российские войска должны покинуть территорию Украины. По данным La Repubblica, план Италии также направили представителям стран «Большой семерки» (G7: Италия, США, Германия, Япония, Великобритания, Канада, Франция).
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что дипломатическое решение конфликта возможно только после прекращения огня и вывода российских войск. Владимир Путин в конце февраля среди необходимых условий перемирия назвал «признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».