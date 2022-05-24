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13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу объяснил замедление наступления России на Украине эвакуацией мирных жителей

Наступление вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Для выхода жителей из окружённых населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — пояснил Шойгу на сегодняшнем заседании совета министров обороны ОДКБ (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре и поражает военные объекты исключительно «высокоточным оружием».

Он отметил, что, несмотря на периодическое замедление динамики боевых действий, Россия будет продолжать проведение военной операции «до полного выполнения всех задач».

Ранее о замедлении темпов российской военной операции на Украине заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. 5 мая в интервью агентству AP он рассказал, что, по его мнению, «операция эта затянулась». В марте директор Росгвардии Виктор Золотов, комментируя конфликт на Украине, сообщил, что «не все идет так быстро, как хотелось бы».

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