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14:57 (мск), источник: Известия

В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

Уволившийся советник постпреда России при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев выступил против консолидированной позиции целой страны. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Известия

«Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — сказал Песков.

Представитель Кремля перенаправил журналистов в МИД РФ за дальнейшими комментариями по этой теме.

Бондарев объявил о своей отставке накануне, причиной стало несогласие с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.

Спецоперацию по защите ДНР и ЛНР Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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