В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

«Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — сказал Песков.
Представитель Кремля перенаправил журналистов в МИД РФ за дальнейшими комментариями по этой теме.
Бондарев объявил о своей отставке накануне, причиной стало несогласие с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.
Спецоперацию по защите ДНР и ЛНР Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.