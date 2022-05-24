15:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Турция согласна одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на письменные гарантии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турции необходимы письменные гарантии от Финляндии и Швеции, что те «прекратят поддерживать террористов», чтобы страна одобрила их вхождение в НАТО. Турция также требует от Финляндии и Швеции отменить санкции на поставки продуктов оборонной промышленности. По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести переговоры между странами для обсуждения этих вопросов.