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18:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за Украины

Германия может потерять доверие среди своих союзников, если откажется поддержать заявку Киева на предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает ТАСС.

Источник: AFP 2022

Дипломат пояснил, что ФРГ должна взять на себя основную роль в выстраивании системы безопасности в Европе, «которая будет учитывать интересы Украины и будет направлена против России». Министр выразил надежду, что немецкая сторона не откажется от этой роли, «помогая Украине победить в войне с Россией».

«Этому нет альтернативы. Иначе Германия в значительной степени потеряет доверие», — пригрозил Рау.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что ряд западных стран выступают против наделения Украины статусом кандидата в члены Евросоюза. По его словам предоставление Украине этого статуса «ничего никому не стоит».

«Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?» — отметил он.

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