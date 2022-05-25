В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из документа. Допустим, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.
«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — сказано в документе.
В нем утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».
Сегодня в цене билета учитываются, например, аэропортовый, топливный, сервисный сборы. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров и др.
По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.