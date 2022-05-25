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07:09 (мск), источник: © РИА Новости

Китай предложил создать «зеленый коридор» для экспорта зерна с Украины

ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Нужно создать «зеленый коридор» для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок в формате видеоконференции.

Источник: © РИА Новости

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Китай «никогда не останется в стороне», добавив, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

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