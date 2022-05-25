Китай предложил создать «зеленый коридор» для экспорта зерна с Украины

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Китай «никогда не останется в стороне», добавив, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.