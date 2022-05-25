Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД

«Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан. Невозможно поверить, но это действительно так. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН. Еще раз — все данные на этот счет мы получили только из СМИ», — сказала Захарова на брифинге.
«Наши эксперты изучили публикации на этот счет, но еще раз подчеркну — никто из министерства иностранных дел Италии никакой план нам не передавал… Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез. Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима», — добавила Захарова.