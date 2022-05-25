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20:18 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение по четырем пунктам

КИШИНЕВ, 25 мая. /ТАСС/ — Ведомство запросило разрешение на арест экс-президента сроком на 30 дней.

Источник: Reuters

Прокуратура Молдавии предъявила задержанному экс-президенту Игорю Додону обвинение сразу по четырем пунктам, включая коррупцию и измену родине, заявил корреспонденту ТАСС его адвокат Максим Лебединский.

«Прокуроры предъявили обвинение Додону по четырем пунктам, которые обозначены в протоколе о его задержании. Завтра они обратятся в суд с ходатайством об аресте на 30 суток», — сказал Лебединский. Он напомнил, что прокуроры, которые сегодня допросили Додона, подозревают его в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 («Пассивная коррупция»), ст. 1812 («Признание финансирования политической партии преступной организацией»), ст. 337 («Предательство родины») и ст. 330/2 («Незаконное обогащение»).

Со своей стороны Партия социалистов выступила с заявлением, что продолжит протесты с требованием освободить Додона и прекратить уголовное преследование. Социалисты обвиняют президента страны Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в попытках запугать политических оппонентов и установить диктатуру.

Ранее сообщалось, что молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией запросила разрешение на арест Игоря Додона сроком на 30 дней. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

«Сегодня прокуратура по борьбе с коррупцией направила [в суд] запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица», — сказала Керпек. По ее словам, эти запросы будут рассматриваться завтра районным судом Кишинева.

Во вторник, 24 мая, сотрудники прокуратуры провели обыск в доме бывшего главы государства, а также по другим адресам. Додон связывает действия властей с попыткой отвлечь внимание граждан от неудач действующего правительства и ослабить оппозицию. Он заверил, что располагает доказательствами своей невиновности. Вчера и сегодня сторонники бывшего президента провели акции протеста в Кишиневе, потребовав освободить бывшего лидера Соцпартии.

После поражения Партии социалистов Республики Молдова на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил «Молдавско-российский деловой союз».

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