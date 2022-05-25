Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам во вторник внесла в палату проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина.
Саратовский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, решение вступило в законную силу.
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но «сослался на незнание закона».
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.