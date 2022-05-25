18:46 (мск), источник: РБК
Путин поручил увеличить выплаты участвующим в спецоперации военным
Необходимость повысить выплаты участникам спецоперации Путин объяснил тем, что «доллар скукоживается, а рубль укрепляется».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Нужно поднять выплаты военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Соответствующие выплаты находящихся за границей нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу, доллар в данном случае. А доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется. Поэтому нужно пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — сказал Путин.
По его словам, к участникам спецоперации нужно относиться как к героям. Независимо от наград, это люди, которые «рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России», заявил президент.
«Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так — как к героям», — сказал он.
Ранее 25 мая президент навестил раненных в ходе спецоперации военных, которые находятся в московском госпитале им. П. В. Мандрыка. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
В конце марта Путин присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий. В случае ранения им полагается единовременная выплата 3 млн руб., а в случае гибели военного его семье выплатят 5 млн руб. Помимо этого семьям погибших также положены пособия и обеспечение на сумму 7,4 млн руб.