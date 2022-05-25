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18:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за наемничество

В Госдуму внесены поправки, ужесточающие уголовное наказание наемничество, за тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами, участие в боевых действиях против России, а также шпионаж в пользу военного вооруженного противника России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно законопроекту, участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. За участие наемника в боевых действиях против России предполагается лишение свободы от 12 до 20 лет; за вербовку, обучение и финансирование наемника предполагается ввести лишение свободы от 12 до 18 лет.

За переход россиян на сторону противника во время вооруженного конфликта предполагается лишение свободы от 12 до 20 лет.

. За тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами законопроектом предлагается ввести лишение свободы от 12 до 20 лет. Освобождаться от уголовной ответственности за тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами будут те, кто «своевременно» сообщил об этом «компетентным органам».

Публичные призывы к деятельности против безопасности РФ или воспрепятствованию властям в осуществлении этой безопасности, согласно проекту, будет наказываться лишением свободы от двух до четырех лет лишения свободы.

За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной, или финансовая поддержка таких организаций, законопроектом устанавливается лишение свободы от 12 до 18 лет.

Анастасия Ларина

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