В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за наемничество

Согласно законопроекту, участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. За участие наемника в боевых действиях против России предполагается лишение свободы от 12 до 20 лет; за вербовку, обучение и финансирование наемника предполагается ввести лишение свободы от 12 до 18 лет.
. За тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами законопроектом предлагается ввести лишение свободы от 12 до 20 лет. Освобождаться от уголовной ответственности за тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами будут те, кто «своевременно» сообщил об этом «компетентным органам».
Публичные призывы к деятельности против безопасности РФ или воспрепятствованию властям в осуществлении этой безопасности, согласно проекту, будет наказываться лишением свободы от двух до четырех лет лишения свободы.
За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной, или финансовая поддержка таких организаций, законопроектом устанавливается лишение свободы от 12 до 18 лет.