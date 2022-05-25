Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
35Парад Победы на Красной площади
22:48 (мск), источник: ТАСС

В офисе президента Украины раскритиковали ФРГ за затягивание поставок вооружений

Алексей Арестович отметил, что «немецкая сторона, затягивая передачу вооружения и военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте».

Источник: AFP 2022

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал западные страны, в частности Германию, за затягивание поставок обещанных вооружений.

«<…> Темпы ленд-лиза, на который мы рассчитывали месяц назад, не оправдались. Не оправдались они в основном не за счет американского вооружения или британского, а за счет немецкого. Если вспомнить, когда нижняя палата Бундестага проголосовала за передачу нам тяжелого оружия? Его нет», — сказал Арестович в среду в интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов), размещенному на портале YouTube.

Читайте также
В Берлине заявили, что поражены обвинениями Дуды из-за танков

Как подчеркнул Арестович, «немецкая сторона, затягивая передачу вооружения и военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте». По его словам, у ВСУ сейчас «изможденные части с побитым вооружением, которое находится в минорной позиции по отношению к количеству и качеству российского вооружения, особенно по артиллерии».

Также Арестович обратился к американской стороне. «А где MLRS (РСЗО — прим. ТАСС), где реактивные системы залпового огня, которые мы просим давно и крайне настойчиво?» — спросил он.

28 апреля большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорилось о необходимости «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами». Документ согласовали правящие Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия. Позже текст поддержал и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Справка
Внешнее управление: что ждет иностранные компании, уходящие из России

Разобрались, что в соответствии с этим документом ждет иностранные компании, которые решают покинуть российский рынок.

 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь