В офисе президента Украины раскритиковали ФРГ за затягивание поставок вооружений

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал западные страны, в частности Германию, за затягивание поставок обещанных вооружений.
«<…> Темпы ленд-лиза, на который мы рассчитывали месяц назад, не оправдались. Не оправдались они в основном не за счет американского вооружения или британского, а за счет немецкого. Если вспомнить, когда нижняя палата Бундестага проголосовала за передачу нам тяжелого оружия? Его нет», — сказал Арестович в среду в интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов), размещенному на портале YouTube.
Как подчеркнул Арестович, «немецкая сторона, затягивая передачу вооружения и военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте». По его словам, у ВСУ сейчас «изможденные части с побитым вооружением, которое находится в минорной позиции по отношению к количеству и качеству российского вооружения, особенно по артиллерии».
Также Арестович обратился к американской стороне. «А где MLRS (РСЗО — прим. ТАСС), где реактивные системы залпового огня, которые мы просим давно и крайне настойчиво?» — спросил он.
28 апреля большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорилось о необходимости «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами». Документ согласовали правящие Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия. Позже текст поддержал и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.