Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины

По данным портала, генеральный директор минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон для переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности. Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал спросил коллегу, сможет ли Израиль дать разрешение Берлину на передачу Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на израильской фабрике в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу этих ракет третьей стороне.
Эшель ответил на просьбу отказом, заявив, что страна будет передавать Киеву только нелетальное военное оборудование. По словам источника, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты. Это может привести к тому, что Москва «нанесет урон» интересам Израиля в Сирии, подчеркнул источник.
По информации портала, когда израильский глава МО Бенни Ганц на прошлой неделе посетил Вашингтон, в ходе его встреч с коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном не поднималась тема поставок ракет. Отмечается, что в день визита Ганца в США Израиль направил две тысячи шлемов и 500 бронежилетов украинским гражданским организациям и организациям по чрезвычайным ситуациям.
Израиль постепенно после начала спецоперации РФ занял «более проукраинскую» позицию под давлением американского президента Джо Байдена, указывает портал.