Экологи: вероятность теплых зим в России выросла в десятки раз Причиной повсеместного потепления, по данным корейских экологов, стало антропогенное воздействие
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
35Парад Победы на Красной площади
23:10 (мск), источник: © РИА Новости

Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц.

Источник: AP 2022

По данным портала, генеральный директор минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон для переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности. Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал спросил коллегу, сможет ли Израиль дать разрешение Берлину на передачу Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на израильской фабрике в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу этих ракет третьей стороне.

Эшель ответил на просьбу отказом, заявив, что страна будет передавать Киеву только нелетальное военное оборудование. По словам источника, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты. Это может привести к тому, что Москва «нанесет урон» интересам Израиля в Сирии, подчеркнул источник.

По информации портала, когда израильский глава МО Бенни Ганц на прошлой неделе посетил Вашингтон, в ходе его встреч с коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном не поднималась тема поставок ракет. Отмечается, что в день визита Ганца в США Израиль направил две тысячи шлемов и 500 бронежилетов украинским гражданским организациям и организациям по чрезвычайным ситуациям.

Израиль постепенно после начала спецоперации РФ занял «более проукраинскую» позицию под давлением американского президента Джо Байдена, указывает портал.

Справка
Внешнее управление: что ждет иностранные компании, уходящие из России

Разобрались, что в соответствии с этим документом ждет иностранные компании, которые решают покинуть российский рынок.

 Правительство планирует повысить пенсии и МРОТ
Глава Пентагона оконфузился с флагом Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь