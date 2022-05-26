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00:58 (мск), источник: Life.ru

Захарова: Россия разрабатывает ответные меры на санкции США

Представитель МИД пока не стала раскрывать суть предложений, так как идёт согласование «со всеми, кто на своём участке отвечает за эти вопросы».

Источник: РИА Новости/МИД РФ

Власти России готовят комплекс ответных мер на санкции Соединённых Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы сейчас разрабатываем комплекс мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она уточнила, что не готова пока говорить об этом: не чтобы «потянуть интригу», а так как действительно идёт согласование «со всеми, кто на своём участке отвечает за эти вопросы».

Как сообщал Лайф, ранее китайское агентство Синьхуа обратило внимание, что санкции против России вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе. Прекратились продажи удобрений из РФ и Белоруссии, нет экспорта пшеницы и кукурузы, выросла стоимость продуктов питания.

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