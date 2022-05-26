00:17 (мск), источник: ТАСС
В Херсоне начали продавать сим-карты с российским кодом +7
Оператор, который обслуживает связь, не уточняется.
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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Один из российских сотовых операторов впервые начал официально продавать в Херсоне сим-карты с кодом РФ +7. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.
«25 мая в Херсоне проходит продажа российских сим-карт», — сообщил Мороз.
Он уточнил ТАСС, что официально сим-карты российских операторов впервые официально продаются в Херсонской области. Оператор, который обслуживает связь, не уточняется.
Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым.
В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в области была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.