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00:17 (мск), источник: ТАСС

В Херсоне начали продавать сим-карты с российским кодом +7

Оператор, который обслуживает связь, не уточняется.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Один из российских сотовых операторов впервые начал официально продавать в Херсоне сим-карты с кодом РФ +7. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

«25 мая в Херсоне проходит продажа российских сим-карт», — сообщил Мороз.

Он уточнил ТАСС, что официально сим-карты российских операторов впервые официально продаются в Херсонской области. Оператор, который обслуживает связь, не уточняется.

Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым.

В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в области была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.

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