WP: конгрессмены США получили данные о том, что Трамп высказывался за повешение Пенса

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США получили свидетельские показания, согласно которым предыдущий американский лидер Дональд Трамп якобы высказывался за то, чтобы бывший вице-президент Майкл Пенс был повешен. Об этом сообщила в среду американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Речь идет о комитете, который проводит расследование обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года. Законодатели ранее в рамках разбирательства запросили информацию у нескольких бывших сотрудников администрации Трампа.
Как отмечает газета, показания получены «минимум от одного свидетеля», от кого именно, не уточняется. По его словам, Марк Медоуз, возглавлявший аппарат сотрудников Белого дома при предыдущей администрации, «сказал другим лицам, что Дональд Трамп, являвшийся в то время президентом, выразил поддержку тому, чтобы вице-президент Майк Пенс был повешен». Повесить Пенса, в частности, призывали участники проходивших в то время массовых беспорядков в американской столице, обвинявшие его в предательстве Трампа.
Трамп не раз критиковал Пенса за то, что тот не препятствовал утверждению итогов состоявшихся в США в ноябре 2020 года выборов главы государства. Трамп и другие республиканцы после прошлых выборов президента заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.
Как уточняют источники издания, бывшая помощница Медоуза Кэссиди Хатчинсон подтвердила конгрессменам верность указанных показаний. Хатчинсон считается одним из ключевых свидетелей в рамках расследования, говорится в материале.