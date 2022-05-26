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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц заявил, что навязанные Россией условия мира Украине приняты не будут

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условия любого мирного урегулирования не должны диктоваться президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Украина этого не примет, как и Германия.

Источник: Reuters

«Путин будет серьезно вести переговоры о мире, только если он поймет, что не сможет сломить оборону Украины», — заявил Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, «мира под диктовку не будет» (цитата по Reuters).

17 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Киева и Москвы прекратились по инициативе украинской стороны. По его словам, Россия «все еще остается в своем стереотипном мышлении» и не осознает, что военные действия идут не по ее правилам и планам.

Украина и Россия последний раз проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что после них Киев сделал «конструктивный шаг» к достижению компромисса, выдвинув в письменном виде список своих предложений. Среди них — провозглашение нейтральности Украины, а также двусторонние переговоры по статусу Крыма. После этого, как утверждают российские власти, украинская сторона изменила свою позицию и отказалась не распространять гарантии безопасности на Крым и Донбасс.

Татьяна Акиншина

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