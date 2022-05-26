Шольц заявил, что навязанные Россией условия мира Украине приняты не будут

«Путин будет серьезно вести переговоры о мире, только если он поймет, что не сможет сломить оборону Украины», — заявил Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, «мира под диктовку не будет» (цитата по Reuters).
17 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Киева и Москвы прекратились по инициативе украинской стороны. По его словам, Россия «все еще остается в своем стереотипном мышлении» и не осознает, что военные действия идут не по ее правилам и планам.
Украина и Россия последний раз проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что после них Киев сделал «конструктивный шаг» к достижению компромисса, выдвинув в письменном виде список своих предложений. Среди них — провозглашение нейтральности Украины, а также двусторонние переговоры по статусу Крыма. После этого, как утверждают российские власти, украинская сторона изменила свою позицию и отказалась не распространять гарантии безопасности на Крым и Донбасс.