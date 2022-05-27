Россия указала на деградацию дипломатического потенциала США

Постпред выразил сожаление, что американская сторона проигнорировала неоднократные разъяснения России. По его словам, западные страны привыкли сваливать всю вину за ситуацию на Корейском полуострове на КНДР.
При этом Небензя заявил, что Россия отмечает деградацию дипломатического потенциала США, зарубившего подвижки в диалоге с КНДР. По его словам, дальнейшие санкции против КНДР бесперспективны и совершенно безответственно предлагать санкции против КНДР, когда страна столкнулась с пандемией.
Ранее постпредство Китая при ООН раскритиковало проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Представители Китая считают, что новые меры не смогут решить какую-либо проблему. Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявления председателя Совбеза по ситуации с КНДР.