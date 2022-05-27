10:20 (мск), источник: Life.ru
Водителям без прав теперь может грозить реальный срок и конфискация
Депутаты собираются ужесточить наказание, вплоть до уголовного, для тех, кто садится за руль, будучи лишённым прав. Лайф разбирался в нюансах.
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В Госдуме подсчитали, что в прошлом году суды рассматривали 102 124 дела по фактам управления транспортными средствами теми, кто был лишён водительских прав. При этом все происшествия имели достаточно высокую степень тяжести последствий — в них погиб каждый десятый пострадавший. Более того, каждое девятое дорожное происшествие в РФ, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишёнными права на управление транспортными средствами либо вообще не имеющими такого права. В связи с этим законодатели решили, что возникла необходимость в ужесточении мер ответственности за управление транспортным средством без прав, и предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и дополнения в Уголовный кодекс РФ (УК).
Суть законодательной инициативы — в применении жёстких мер именно к лицам, которые уже подвергались взысканию в виде лишения прав, но соответствующих выводов не сделали. Поэтому думцами предложена новая система усиления ответственности, и её ужесточение устроено по нарастающей.
Первый уровень: если автомобилиста остановили просто для проверки, в ходе которой выяснилось, что его уже лишили права управления машиной, то для него в новой редакции КоАП предусматривается штраф до 100 000 рублей либо принудительные работы от 150 до 200 часов.
В действующей версии закона за второй, третий и так далее инциденты наказание одинаковое — такое же, как за первый, что, по мнению авторов поправок, не способствует снижению количества нарушений.
Второй уровень: если водитель без права управлять задержан в третий раз, то его предлагается привлекать уже к уголовной ответственности. Для этого в УК появится новая статья (264−3) — «Управление транспортным средством лишённым права и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за подобное деяние». Такие граждане рискуют выплатить до 250 000 или отдать свой доход за два года. Либо их могут направить на исправительные работы сроком от 360 часов до одного года либо даже наказать лишением свободы на год. При этом к любому из этих наказаний суд может добавить лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.
Третий уровень: если лишённый права управления транспортными средствами уже имеет судимость за аналогичное деяние, но всё равно попался за рулём, он рискует выплатой государству 300 000 рублей, либо обязательными работами от 480 часов до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. И дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью будет уже до трёх лет.
И ещё в качестве возможной дополнительной меры пресекательного характера в отношении именно злостных правонарушителей, которых привлекают к уголовной ответственности за деяния, совершённые в состоянии алкогольного опьянения или приведшие к тяжким последствиям, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора их транспортные средства конфисковывать.
К сожалению, необходимость ужесточения наказания для лиц, которые уже лишались прав, назрела уже давно. Сейчас водителей лишают прав только за самые серьёзные нарушения, но, как видно из статистики, пока эта мера недостаточно эффективна. Возможно, новые меры сократят количество лиц, которые не должны влиять своими действиями на ситуацию на наших дорогах.
Сейчас за отсутствие водительских прав могут оштрафовать и тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся гироскутеры, моноколёса, электросамокаты
При этом, как показывает практика, пока «стандартное» взыскание для тех, кто попался, двигаясь на таких аппаратах без прав по дорогам общего пользования, составляет от 5000 до 15 000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ). Но это в том случае, если никто не пострадал.
— На сегодня владельцев СИМ, как правило, привлекают к ответственности за езду без прав, если они каким-то образом мешают именно дорожному движению, — пояснила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — А при езде на таком аппарате по пешеходной зоне неприятности могут возникнуть при создании помех другим гражданам (по статье 12.30 КоАП РФ — штраф до 1500 рублей. — Прим. Лайфа). Штраф может выписать любой сотрудник МВД, если он зафиксировал правонарушение.
Для справки: по данным Министерства внутренних дел РФ, в 2021 году в транспортных происшествиях только с электросамокатами погибло 10 человек, а ещё 438 пострадали в разной степени тяжести.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты указали, что цель данного документа — в сбережении жизни и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров, а с учётом того, что данная законодательная инициатива уже поддержана Верховным судом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, принятие закона, ужесточающего ответственность за езду без права управления транспортным средством, ожидается до конца года.