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05:09 (мск), источник: Известия

Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский поддержит создание нового международного альянса против РФ. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает итальянская газета Corriere Della Sera.

Источник: Reuters

«Премьер-министр Лондона предлагает новую систему политических, экономических и военных альянсов — альтернативу Евросоюзу — которая объединяет страны, недовольные позицией Брюсселя, а также реакцией Германии на действия России», — говорится в публикации.

Отмечается, что впервые Джонсон представил свою инициативу Зеленскому еще в начале апреля. Согласно задумке, помимо Украины и Британии, в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

В Киеве, по словам автора статьи, данное предложение встретили без особенного энтузиазма, однако и препятствовать не стали. Вероятнее всего, этот вопрос останется подвешенным до европейского саммита 23 июня, по итогам которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе.

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