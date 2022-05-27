Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России

«Премьер-министр Лондона предлагает новую систему политических, экономических и военных альянсов — альтернативу Евросоюзу — которая объединяет страны, недовольные позицией Брюсселя, а также реакцией Германии на действия России», — говорится в публикации.
Отмечается, что впервые Джонсон представил свою инициативу Зеленскому еще в начале апреля. Согласно задумке, помимо Украины и Британии, в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.
В Киеве, по словам автора статьи, данное предложение встретили без особенного энтузиазма, однако и препятствовать не стали. Вероятнее всего, этот вопрос останется подвешенным до европейского саммита 23 июня, по итогам которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе.