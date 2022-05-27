11:48 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
ФОМ: 79 процентов россиян заявили о доверии президенту Путину.
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить.
По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 9%.
Опрос «ФОМнибус» проведен