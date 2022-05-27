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11:48 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

ФОМ: 79 процентов россиян заявили о доверии президенту Путину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить.

По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 9%.

Опрос «ФОМнибус» проведен 20—22 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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