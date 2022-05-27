13:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Лавров считает абсурдом отмену русской классики на Западе
Страны Запада продолжают «отменять» Россию, и эта тенденция с нами надолго, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, западные страны объявили «всему русскому» тотальную войну, а США и их союзники многократно наращивают усилия по сдерживанию Москвы. Вместе с этим в России наблюдается консолидация патриотических сил, внешняя политика Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, считает Лавров.