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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров считает абсурдом отмену русской классики на Западе

Страны Запада продолжают «отменять» Россию, и эта тенденция с нами надолго, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, западные страны объявили «всему русскому» тотальную войну, а США и их союзники многократно наращивают усилия по сдерживанию Москвы. Вместе с этим в России наблюдается консолидация патриотических сил, внешняя политика Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку, считает Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Доходит уже до абсурда та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру. В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго», — сказал министр на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ (цитата по ТАСС).

По его словам, Соединенные Штаты используют против России широчайший инструментарий — «от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве». Во многих странах Запада беспрецедентный характер приняла «бытовая русофобия», которая поощряется в целом ряде стран, добавил Лавров.

Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

О процветающей на Западе «культуре отмены» российские власти говорят регулярно с начала военной операции на Украине. Схожую с главой МИД РФ мысль 25 марта высказал президент Владимир Путин.

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