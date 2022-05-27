В Кремле не понимают желаний Киева из-за противоречивых заявлений

«Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной. Это первое, что абсолютно контрастирует с упомянутыми вами заявлениями Зеленского. Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, как Кремль может прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что переговоры с Россией «необходимы для того, чтобы закончить конфликт, но при этом российская сторона переговоров не хочет».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора.