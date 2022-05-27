Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
12Полное затмение кровавой суперлуны
15:48 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга агентство Anadolu.

Источник: Reuters

«Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось», — заявил он.

По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28—30 июня.

При этом Столтенберг отметил, что им будет «трудно» закрепиться в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране «нужно письменное соглашение» со Швецией и Финляндией «о конкретном шаге» этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.

Справка
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТОРоссия обещает дать ответ на официальные шаги Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Однако Москва намерена сделать это не сразу, а после оценки угроз, возникших в результате увеличения ее границ с альянсом почти вдвое
 Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
'Слабаки'. Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь