Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

«Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось», — заявил он.
По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28—30 июня.
При этом Столтенберг отметил, что им будет «трудно» закрепиться в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране «нужно письменное соглашение» со Швецией и Финляндией «о конкретном шаге» этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.