Главой ЛДПР стал Леонид Слуцкий

Политик исполнял обязанности лидера фракции ЛДПР в Госдуме с 6 апреля 2022 года, заменив на этом посту умершего Владимира Жириновского.
После обсуждения вопроса о лидере ЛДПР Леонид Слуцкий оказался единственным кандидатом, которого включили в бюллетень. Сменщиком Жириновского также хотел стать член высшего совета партии, экс-депутат Госдумы Александр Шерин, но против его выдвижения проголосовали 86 из 87 делегатов съезда. После этого политик покинул зал заседаний.
В Telegram-канале ЛДПР появилась видеозапись отрывка заседания. На кадрах видно, что против выдвижения Слуцкого проголосовал только сам Шерин.
После процедуры выдвижения начались сами выборы — делегаты по очереди подходили к урне и опускали туда бюллетени с единственным кандидатом. В это время Слуцкий заявил журналистам, что для него будет честью стать главой ЛДПР. Политик подчеркнул, что стратегия партии останется прежней, но будет «модифицирована».
После объявления результатов оказалось, что за Леонида Слуцкого проголосовали все участники выборов.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля. В этот же день стало известно, что Слуцкий будет исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме. Уточнялось, что все кадровые перестановки в партии отложат, пока не пройдёт 40 дней со смерти Владимира Жириновского. Внеочередной съезд ЛДПР, на котором планировалось выбрать нового председателя партии, назначили на 27 мая.
Скончался Владимир Жириновский
Депутаты Госдумы 17 мая досрочно прекратили полномочия Жириновского. Уже 18 мая на внеочередном собрании Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме на постоянной основе.
За день до съезда, 26 мая, члены высшего совета ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого на пост председателя партии. Отмечалось, что совет рекомендовал съезду включить его кандидатуру в бюллетень. «За это решение проголосовало абсолютное большинство членов высшего совета ЛДПР» — отмечала пресс-служба партии.
После избрания руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий отправился на Донбасс. В ходе визита в Донецк политик заявил о готовности изучить возможность обмена украинских нацистов на арестованного политика Виктора Медведчука. Позднее он опроверг свои слова, заявив, что это «вежливые формулировки», вырванные из контекста.
Леонид Слуцкий начал политическую карьеру в Москве. В начале 1990-х годов он был советником мэра столицы Юрия Лужкова, затем перешёл на работу в секретариат Госдумы. Впервые Слуцкий стал депутатом в 2000 году и после этого переизбирался в каждый созыв. Новый лидер ЛДПР также входит в делегацию, которая ведёт переговоры с Украиной.
Слуцкий за свою политическую карьеру не раз попадал в скандалы.
В 2011 году вертолёт с депутатом приземлился прямо на территории Троице-Сергиевой лавры. Парламентарий объяснил свой поступок спешкой на встречу с патриархом Кириллом.
В 2017 году бизнесмен Сергей Полонский попросил на тот момент генерального прокурора РФ Юрия Чайку возбудить уголовное дело против депутатов Госдумы Владимира Ресина и Леонида Слуцкого. Предприниматель утверждал, что политики получили от него пентхаус в качестве взятки. Слуцкий назвал эти обвинения «бредом».
В феврале 2018 года сразу три журналистки из парламентского пула обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Позже думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» парламентария, а сам депутат эти обвинения отверг, назвав их провокацией и заказной кампанией.