14:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков предположил, что Великобритания пытается «междусобойчиком» с Польшей и Украиной подорвать единство ЕС
Если информация о предложении Бориса Джонсона создать альтернативный Евросоюзу альянс с Польшей, Украиной и Прибалтикой является достоверной, то, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это говорит о намерениях Великобритании подорвать позиции ЕС. Он также призвал подвергать сомнению сообщения СМИ и не делать предварительных выводов на основе неподтвержденных данных.