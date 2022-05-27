Штраф за новые окна: кому он грозит уже этим летом Участились случаи, когда владельцев квартир заставляют демонтировать только что установленные новые окна
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков предположил, что Великобритания пытается «междусобойчиком» с Польшей и Украиной подорвать единство ЕС

Если информация о предложении Бориса Джонсона создать альтернативный Евросоюзу альянс с Польшей, Украиной и Прибалтикой является достоверной, то, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это говорит о намерениях Великобритании подорвать позиции ЕС. Он также призвал подвергать сомнению сообщения СМИ и не делать предварительных выводов на основе неподтвержденных данных.

Источник: AP 2022

«Ну, вы знаете, при всем уважении к Corriere della Sera все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ. Любые сообщения СМИ сейчас принимать за первоисточник нельзя. Их нужно подвергать сомнению. Во-вторых, мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой междусобойчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского видения, которое сама Великобритания покинула. Но опять же, мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить», — рассказал Песков в ходе сегодняшнего пресс-колла, отвечая на вопрос «Ъ-FM».

Вчера газета Corriere Della Sera опубликовала материал, в котором сообщается об озвученной еще в апреле инициативе британского премьера Бориса Джонсона создать альтернативный ЕС международный альянс.

По данным издания, предполагаемая организация объединит страны, недовольные «военной агрессией» России и политикой ЕС: Великобританию, Украину, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию и в перспективе — Турцию.

Справка
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТОРоссия обещает дать ответ на официальные шаги Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Однако Москва намерена сделать это не сразу, а после оценки угроз, возникших в результате увеличения ее границ с альянсом почти вдвое

Андрей Сапожников

 Чем известен новый глава МЧС: эксклюзивные подробности
Как шведы и финны уговаривали турок пустить их в НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь