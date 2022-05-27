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19:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Австрии: «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не заполнит его

Газовое хранилище «Газпрома» в австрийском Хайдахе может быть открыто для других поставщиков, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. Это произойдет, пояснил Нехаммер, если российская компания не будет пользоваться хранилищем в пригороде Зальцбурга.

Источник: AP 2022

«Австрия откроет газохранилище в Хайдахе другим компаниям, если российский “Газпром” не воспользуется им», — заявил австрийский канцлер президенту РФ (цитата по Kleine Zeitung).

Если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище.

Карл Нехаммер

«Оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», — заявил Нехаммер на пресс-конференции в Вене (цитата по ТАСС). Также лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили вопрос с блокировкой зерна в украинских портах и обмен пленными между Россией и Украиной.

Путин во время разговора отметил, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов, сообщил по итогам переговоров Кремль. Также президент подтвердил, что Россия соблюдает контрактные обязательства по поставкам природного газа в Австрию.

Хранилище «Газпрома» «Хайдах» в Зальцбурге — крупнейшее в Австрии и второе по величине в Центральной Европе. Оно построено «Газпромом» совместно с его «дочкой» WINGAS. Емкость хранилища — 2,8 млрд куб. м. Это эквивалентно примерно четверти австрийских складских мощностей. Ранее канцлер Австрии уже говорил о его возможной конфискации в случае отсутствия поставок.

Мария Федотова

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