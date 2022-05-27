Янукович предупредил о потере государственности Украиной

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил об опасности полного уничтожения государственности страны. Об этом бывший украинский президент, бежавший из страны в 2014 году, написал в статье, опубликованной на странице в Facebook (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) его пресс-секретаря Юрия Кирасира.
«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», — написал Янукович.
По его мнению, «нынешнее ситуативное сближение [Киева] с Польшей грозит ситуацией, когда Украина вынуждена будет пойти на фактическое слияние с ней».
Причиной такого слияния, считает Янукович, может быть «угроза экономической несостоятельности [Украины] защищать суверенитет». «Это станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», — прогнозирует бывший президент.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая предложил предоставить полякам особый правовой статус в стране. Проект такого закона будет разработан украинским МИДом по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины.
При этом Янукович заявляет, что Украине придется сесть за стол переговоров с Россией. «Подтолкнет ее к этому Запад и Соединенные Штаты в том числе. Я не знаю, на каких условиях будет заключен мирный договор между Украиной и Россией, но с сожалением предполагаю, что не в пользу моей страны. Мне невыносимо больно говорить об этом публично», — пишет Янукович, отмечая, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы и между странами необходим «глубокий диалог».
Ранее Янукович заочно обращался к Зеленскому с призывом остановить кровопролитие в стране и достичь мирного соглашения «любой ценой». «Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», — заявлял 8 марта Янукович, подчеркивая, что «в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить».
Тогда же издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в национальной разведке сообщало, что Янукович находился в Минске и может вернуться на Украину как глава государства. В Киеве предположения о том, что экс-президент может вернуться к власти, сочли «оскорблением Украины».
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал Януковича «политическим трупом». «Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определенно спровоцирует только еще большее сопротивление. Как, кстати, и фамилии [Виктора] Медведчука с [Евгением] Мураевым», — сказал журналистам Подоляк.
Он назвал историю о том, что Янукович находится в Минске, «феерической» и заметил, что ее могли придумать только те, кто не понимает специфики современной Украины.
Позже, 14 марта, Янукович в интервью «РИА Новости» заявлял, что Зеленский отверг предложенный командой экс-президента план урегулирования в Донбассе. По словам Януковича, этот план «был пошагово расписан и предусматривал мирное соглашение между Украиной и Донбассом, создание фонда восстановления региона и его политическую, экономическую и социальную реинтеграцию». Проект документа также предусматривал подписание гарантий безопасности США и России.
В августе 2021 года Янукович в обращении, посвященном 30-летию независимости Украины, заявил, что главной ошибкой его страны за этот период стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. На фоне массовых протестов в Киеве он уехал в Россию. В 2015 году Верховная рада лишила его звания президента. Янукович несколько раз пытался оспорить это решение, последний иск он подал в январе этого года. Против экс-президента на Украине было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину отрицал.