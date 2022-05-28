Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде

Ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».
«На днях “Европейская солидарность” анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия. — Прим. ред.). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — написала Геращенко.
По ее словам, «сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин».
«Пограничники на пункте пропуска “Рава-Русская” несли какую-то чушь про “поддельное или отмененное распоряжение”», — добавила она.
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
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