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01:00 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко должен был принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата и действительно пытался выехать из страны, однако пограничники его не выпустили, сообщила в Facebook* депутат партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Источник: © РИА Новости

Ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».

«На днях “Европейская солидарность” анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия. — Прим. ред.). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — написала Геращенко.

По ее словам, «сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин».

«Пограничники на пункте пропуска “Рава-Русская” несли какую-то чушь про “поддельное или отмененное распоряжение”», — добавила она.

На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.

В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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