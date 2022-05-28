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02:59 (мск), источник: РБК

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

Российские военные усилили наступательные действия в Донецкой области 23 мая. По словам президента Украины, ситуация в Донбассе, «как и предполагалось, очень тяжелая», однако ВСУ держат оборону.

Источник: Reuters

Ситуация в Донбассе — «как и предполагалось, очень тяжелая», заявил президент Украины Владимир Зеленский (обращение опубликовано в его Telegram-канале). По его словам, противник сосредоточил в регионе «максимум артиллерии, максимум резервов».

«Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс, — написал глава государства. — И делаем все, чтобы усилить его».

Несколько дней назад Зеленский говорил об очень тяжелой ситуации в Донбассе, подчеркнув, что ВСУ сдерживают наступление.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». В середине апреля в Москве заявили о начале второго ее этапа, в ходе которого российские военные намерены взять под контроль Донбасс и Южную часть Украины.

К настоящему моменту российские военные и силы Народной милиции ДНР и ЛНР контролируют Херсонскую область, большую часть Запорожской, а также несколько населенных пунктов в Харьковской области Украины.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о взятии под контроль мариупольского завода «Азовсталь», откуда вышли более 2,4 тыс украинских военных, державших оборону более 90 дней. Завод был последним очагом сопротивления ВСУ в городе. После этого, 23 мая, о возобновлении активных наступательных действий на позиции ВСУ в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана Донецкой области сообщил замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Спустя сутки в ДНР сообщили о взятии под контроль Светлодарска, а позже — о взятии Красного Лимана.

25 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные и силы ЛНР вошли в Лисичанск — город на западе республики, а также «почти зашли» в соседний с Лисичанском Северодонецк. Вечером 27 мая он заявил о контроле над линией соприкосновения в Северодонецке.

В то же время замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указывал, что силы республики не планируют заходить в Авдеевку (город в 9 км к северу от Донецка). Басурин напомнил, что на территории города расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из крупнейших химических производств в Европе. По его словам, с этой территории украинские военные обстреливают Ясиноватую и Донецк «в надежде, что мы ответным огнем будем уничтожать их артиллерийские расчеты и при этом будет страдать коксохим».

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