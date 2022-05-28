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03:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Трамп опасается захвата Китаем авиабазы Баграм после вывода военных США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Китай в ближайшее время займет бывшую американскую авиабазу в афганском городе Баграм, если уже не сделал этого.

Источник: AP 2022

Трамп напомнил, что в свое время сократил контингент военнослужащих США в Афганистане до 2 тысяч человек, но сохранил Баграм (авиабаза на востоке Афганистана где также была тюрьма для боевиков ИГИЛ, признанного террористическим и запрещенным в РФ — ред.).

«Это отличная авиабаза, мы вложили в нее миллиарды долларов. Мы сохраняли ее не для Афганистана, мы сохраняли ее потому, что она на расстоянии одного часа до места, где Китай делает ядерное оружие. Но мы ушли всего за одну ночь», — сказал 45-президент США, выступая в пятницу на съезде американской Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне (штат Техас).

Только подумайте — мы вложили миллиарды и миллиарды долларов, а теперь ее [базу] очень скоро займет Китай, если уже этого не сделал.

Дональд Трамп
экс-президент США

Он неоднократно поднимал тему «бесславного ухода» войск США из Афганистана летом 2021 года. Трамп обвиняет администрацию Байдена в совершении катастрофической тактической ошибки — выводе военнослужащих перед эвакуацией американских граждан и афганских союзников.

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