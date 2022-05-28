Трамп опасается захвата Китаем авиабазы Баграм после вывода военных США

Трамп напомнил, что в свое время сократил контингент военнослужащих США в Афганистане до 2 тысяч человек, но сохранил Баграм (авиабаза на востоке Афганистана где также была тюрьма для боевиков ИГИЛ, признанного террористическим и запрещенным в РФ — ред.).
«Это отличная авиабаза, мы вложили в нее миллиарды долларов. Мы сохраняли ее не для Афганистана, мы сохраняли ее потому, что она на расстоянии одного часа до места, где Китай делает ядерное оружие. Но мы ушли всего за одну ночь», — сказал 45-президент США, выступая в пятницу на съезде американской Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне (штат Техас).
Он неоднократно поднимал тему «бесславного ухода» войск США из Афганистана летом 2021 года. Трамп обвиняет администрацию Байдена в совершении катастрофической тактической ошибки — выводе военнослужащих перед эвакуацией американских граждан и афганских союзников.