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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова: США провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что из Украины необходимо вывезти оставшиеся там 20 млн т зерна, чтобы вернуть его на мировой рынок для снижения цен на продовольствие. Захарова заявила, что США сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна.

Источник: РИА "Новости"

«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском “ленд-лизе”. Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — приводятся слова дипломата на сайте МИД России в контексте заявлений официальных представителей иностранных государств о блокировке акватории Черного моря.

По словам Марии Захаровой, заявления официальных представителей иностранных государств о блокировании российскими военными иностранных судов в акватории Черного и Азовского морей не соответствуют действительности.

Дипломат напомнила, что порт в Мариуполе заработал после того, как военные России и ДНР получили над ним контроль. Затем был разблокирован фарватер, созданы условия для выхода судов, констатировала Захарова.

26 мая Минобороны открыло два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, которые будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00. В ведомстве отметили, что в шести портах Украины (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) из-за угрозы обстрела и минной опасности заблокировано 70 иностранных судов из 16 государств. Кроме того, благодаря усилиям ВМФ России в акватории порта Мариуполь удалось устранить минную опасность, заявили в Минобороны.

Ксения Аскерова

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