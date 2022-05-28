Захарова: США провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна

«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском “ленд-лизе”. Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — приводятся слова дипломата на сайте МИД России в контексте заявлений официальных представителей иностранных государств о блокировке акватории Черного моря.
Дипломат напомнила, что порт в Мариуполе заработал после того, как военные России и ДНР получили над ним контроль. Затем был разблокирован фарватер, созданы условия для выхода судов, констатировала Захарова.
26 мая Минобороны открыло два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, которые будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00. В ведомстве отметили, что в шести портах Украины (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) из-за угрозы обстрела и минной опасности заблокировано 70 иностранных судов из 16 государств. Кроме того, благодаря усилиям ВМФ России в акватории порта Мариуполь удалось устранить минную опасность, заявили в Минобороны.