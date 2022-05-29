Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума»

По мнению политика, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние».
«Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп.
Он также высказался о ситуации на Украине и предположил, что спецоперацию России якобы могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
Также бывший глава государства повторил приписываемое Наполеону изречение про деньги. «Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — сказал Трамп.
Экс-президент поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и выразил мнение, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.
В начале этой недели курс рубля обновил минимумы на фоне санкций Запада после начала российской спецоперации на Украине. Меры в основном коснулись финансового сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Банк России предпринял меры по стабилизации ситуации: ограничения на покупку валюты, повышение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли. Благодаря этим шагам курс российской валюты укрепился, ЦБ стал смягчать ограничения.
В бюджете заложен курс 73 рубля за доллар. Как указывают эксперты, дорогая национальная валюта препятствует разгону инфляции и дальнейшему подорожанию импортных товаров, но в то же время сокращает приток ликвидности от экспорта и доходы казны.