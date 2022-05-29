Экологи: вероятность теплых зим в России выросла в десятки раз Причиной повсеместного потепления, по данным корейских экологов, стало антропогенное воздействие
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
35Парад Победы на Красной площади
13:29 (мск), источник: Ведомости

Захарова назвала плагиатом слова Шольца о многополярности мира

Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности мира являются плагиатом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Захарова в своем Telegram-канале процитировала речь Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».

Эти слова — «плагиат чистой воды» или «непонимание банального», утверждает Захарова.

По ее словам, в российском МИДе с подачи бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова «исходили из понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой холодной войны».

Представитель ведомства отмечает, что и сейчас министр Сергей Лавров каждый год говорит о многополярности и полицентричности мира. «Многополярный мир не несет никакой заряженности на конфронтацию. Просто объективно появляются новые центры силы…» — протицировала Захарова одно из высказываний Лаврова.

Она также выразила надежду, что «ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность».

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Москве прошла церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
Кто выиграет от программы «сталь в обмен на оборудование»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь