Захарова назвала плагиатом слова Шольца о многополярности мира

Захарова в своем Telegram-канале процитировала речь Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».
По ее словам, в российском МИДе с подачи бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова «исходили из понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой холодной войны».
Представитель ведомства отмечает, что и сейчас министр Сергей Лавров каждый год говорит о многополярности и полицентричности мира. «Многополярный мир не несет никакой заряженности на конфронтацию. Просто объективно появляются новые центры силы…» — протицировала Захарова одно из высказываний Лаврова.
Она также выразила надежду, что «ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность».