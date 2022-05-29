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18:40 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ в Великобритании заявил, что у России нет и не было цели захватить Киев

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Москва не ставила цель захватить столицу Украины в ходе проводимой специальной военной операции. Такое мнение посол России в Великобритании Андрей Келин выразил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Источник: AP 2022

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — сказал посол, подчеркнув, что у РФ «на начальной стадии операции не было цели захватить Киев».

Келин полагает, что нет необходимости наращивать численность российских войск на Украине.

«Мы разберемся с этим [положением на Украине] посредством операции, проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.

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