Посол РФ в Великобритании заявил, что у России нет и не было цели захватить Киев

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — сказал посол, подчеркнув, что у РФ «на начальной стадии операции не было цели захватить Киев».
«Мы разберемся с этим [положением на Украине] посредством операции, проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией», — сказал он.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.