Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть

Уточняется, что переговоры продолжатся утром понедельника, до начала саммита лидеров Евросоюза.
Сейчас объединение рассматривает введение эмбарго на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года. При этом в санкциях делается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. Это исключение будет действовать до тех пора, пока не будут организованы альтернативные поставки.
Хотя данный вариант нефтяного эмбарго устраивает Венгрию, ранее блокировавшую принятие санкционного пакета, переговоры вновь застопорились из-за вопросов, связанных с финансированием ЕС. Сообщается, что это связано с тем, что Будапешт хочет пропускную способность нефтепровода из Хорватии, а также переориентировать свои нефтеперерабатывающие заводы с российской нефти марки Urals на нефть марки Brent.