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21:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть

Правительства стран-участниц Европейского союза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Источник: Reuters

Уточняется, что переговоры продолжатся утром понедельника, до начала саммита лидеров Евросоюза.

Сейчас объединение рассматривает введение эмбарго на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года. При этом в санкциях делается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. Это исключение будет действовать до тех пора, пока не будут организованы альтернативные поставки.

Хотя данный вариант нефтяного эмбарго устраивает Венгрию, ранее блокировавшую принятие санкционного пакета, переговоры вновь застопорились из-за вопросов, связанных с финансированием ЕС. Сообщается, что это связано с тем, что Будапешт хочет пропускную способность нефтепровода из Хорватии, а также переориентировать свои нефтеперерабатывающие заводы с российской нефти марки Urals на нефть марки Brent.

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