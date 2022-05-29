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23:14 (мск), источник: ТАСС

Киев готов изучить предложение о переговорах глав Украины, России и Турции

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если президент России даст свое согласие, Украина тоже рассмотрит такое предложение.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, если российский лидер даст свое согласие в них участвовать. Об этом изданию «Страна» сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Насколько это соответствует действительности, не могу сказать, эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение», — цитирует издание слова Никифорова.

Ранее Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая. Кремль подтвердил, что в понедельник планируется телефонный разговор российского и турецкого лидеров.

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