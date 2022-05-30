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04:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Замгенсека НАТО: альянс имеет право размещать силы в Восточной Европе

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что альянс может отказаться от обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. Об этом он заявил в интервью агентству AFP.

Источник: Reuters

По его мнению, это связно с тем, что Россия, начав военную операцию на Украине, признала недействительным Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО.

Заместитель главы альянса заявил, что российские власти «взяли на себя обязательство не нападать на соседей, что они сейчас и делают, и регулярно проводить консультации с НАТО, чего они не делают» (цитата по ТАСС).

По словам господина Джоанэ, в связи с этим альянс больше «никак не ограничен» в создании «прочной позиции на восточном фланге».

Ранее эту же позицию озвучивал председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. По его словам, соглашение от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Согласно документу, Россия и НАТО должны уважать территориальную целостность других государств, предотвращать конфликты и стремиться к урегулированию споров мирными средствами, а также не рассматривать друг друга как противников.

Анастасия Ларина

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