Партии Германии обосновали выделение 100 миллиардов евро на бундесвер

Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.
Сторонам удалось договориться о внесении изменений в Основной закон страны, чтобы разрешить создание специального фонда для этих целей. Однако конкретные поправки еще не сформулированы.
Отмечается, что переговоры с оппозицией были необходимы, поскольку для поправок в конституцию требуется как минимум две трети голосов в парламенте ФРГ Бундестаге и палате представителей федеральных земель Бундесрате. Правящая коалиция не могла набрать большинство в одиночку.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что соглашением были достигнуты две цели, во-первых, укрепление бундесвера за счет единовременных финансовых усилий, во-вторых, правило, запрещающее тратить из бюджета больше, чем в него поступает, останется закрепленным в Основном законе.
Правительство Германии планирует инвестировать 100 миллиардов евро в оснащение Вооруженных сил страны за счет кредитов, которые не учитываются в кредитном лимите федерального бюджета. Закреплением фонда в конституции подчеркивается особое значение немецкой армии, уточнил глава Минфина.
О планах масштабной модернизации бундесвера с целью восстановления обороноспособности армии в марте заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности», — отметила она.