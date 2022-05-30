Боррель считает, что конфликт на Украине затянется

«Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ возрастет. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию», — заявил Боррель в эфире радио France Info. По его словам, «российская экономика уже начинает останавливаться» и дальнейшее давление на Москву позволит обеспечить Киеву более выгодную позицию на будущих мирных переговорах. Он также напомнил, что на прошлой неделе главы МИД стран ЕС уже согласовали выделение дополнительных средств на закупку вооружений для Украины.
«Думаю, что сегодня во второй половине дня нам удастся прийти к соглашению по этому вопросу», — заявил он. Боррель добавил, что на Венгрию, Словакию и Чехию приходится всего 7−8% от всего импорта ЕС и они могут получить отсрочку для поиска решений и снижения закупок российских нефтепродуктов. «Это не такая большая доля в общей выборке, но важно найти решение, которое бы устроило всех», — заключил он.
Глава европейской дипломатии также обратил внимание на необходимость скорейшего решения вопроса с вывозом экспортного зерна с Украины:
«Мы не можем [организовать гуманитарные коридоры] без согласия России, — добавил Боррель. — Там много мин — украинцы заминировали свои порты — поэтому необходимо разминировать коридор для вывоза зерна. Но по нему потом могут пройти и военные корабли, поэтому необходимо соглашение с Россией при посредничестве ООН».
Страны Евросоюза уже более трех недель не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций против России, который, согласно замыслу Еврокомиссии, должен включать нефтяное эмбарго. ЕК предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц, ЕС может принять решение о введении эмбарго на поставки российской нефти на саммите глав государств, который состоится 30—31 мая. По их информации, планируется разделить нефтяное эмбарго на две части: одна будет связана с морскими поставками, другая — с трубопроводными. При этом запрет на поставки нефти из РФ по трубопроводу следует отсрочить. Предполагается, что в этом случае эмбарго смогут поддержать Венгрия и ряд других членов Евросоюза, которые не имеют выхода к морю и которым из-за этого сложнее найти замену российским энергоносителям.