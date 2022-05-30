Порошенко с третьего раза удалось выехать с Украины

«Дожали. Порошенко выпущен в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Власти поняли, что правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции», — написал Арьев на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Ранее в понедельник Порошенко в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил, что предпримет третью попытку выехать за границу. Он указал, что направляется в Роттердам на Конгресс и Саммит Европейской народной партии и имеет официальное приглашение и оформленную командировку, подписанную главой Верховной рады. Экс-президент выразил надежду, что его выезду препятствовать не будут.
27 мая Порошенко пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его не пропустили. На следующий день экс-президент предпринял новую попытку, но ему во второй раз отказали в выезде.
19 января Печерский районный суд Киева назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения — личное обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы. Адвокат Порошенко Игорь Головань уточнил, что суд запретил экс-президенту без разрешения следователя покидать Киев. 11 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства до 19 марта.
23 мая украинский политик Виктор Медведчук, задержанный в начале апреля СБУ, дал показания против Порошенко. На видеозаписи, которая была опубликована в телеграм-канале СБУ, Медведчук рассказал детали согласования в 2014—2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно показаниям Медведчука, в этих закупках была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, включая занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко, министров и руководителей правоохранительных ведомств, среди которых занимавший тогда пост главы МВД Арсен Аваков.