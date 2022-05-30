Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
12:26 (мск), источник: ТАСС

Порошенко с третьего раза удалось выехать с Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог с третьей попытки пересечь границу Украины. Об этом в понедельник сообщил депутат от его партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Источник: AP 2022

«Дожали. Порошенко выпущен в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Власти поняли, что правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции», — написал Арьев на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее в понедельник Порошенко в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил, что предпримет третью попытку выехать за границу. Он указал, что направляется в Роттердам на Конгресс и Саммит Европейской народной партии и имеет официальное приглашение и оформленную командировку, подписанную главой Верховной рады. Экс-президент выразил надежду, что его выезду препятствовать не будут.

27 мая Порошенко пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его не пропустили. На следующий день экс-президент предпринял новую попытку, но ему во второй раз отказали в выезде.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014—2015 годах Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

19 января Печерский районный суд Киева назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения — личное обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы. Адвокат Порошенко Игорь Головань уточнил, что суд запретил экс-президенту без разрешения следователя покидать Киев. 11 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства до 19 марта.

23 мая украинский политик Виктор Медведчук, задержанный в начале апреля СБУ, дал показания против Порошенко. На видеозаписи, которая была опубликована в телеграм-канале СБУ, Медведчук рассказал детали согласования в 2014—2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно показаниям Медведчука, в этих закупках была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, включая занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко, министров и руководителей правоохранительных ведомств, среди которых занимавший тогда пост главы МВД Арсен Аваков.

 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
Как отреагировал Киев на упрощение получения паспортов РФ жителями Запорожья и Херсона
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь