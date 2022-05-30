14:39 (мск), источник: Ведомости
Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо
Польша начала поставлять топливо на Украину на коммерческой основе, заявила в интервью порталу BiznesAlert министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
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«В начале войны и после бомбежки НПЗ мы отправляли это топливо безвозмездно. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат. Обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому нам пришлось прокладывать новые каналы поставок. Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок», — отметила Москва.
По ее словам, украинские нефтяные компании «чувствуют себя хорошо». Поставки топлива из Польши — ответ на кризисную ситуацию, однако этот сектор украинской экономики хорошо развит, поэтому рыночного потенциала для Польши там нет, пояснила она.
На прошлой неделе Киев приостановил госрегулирование цен на автомобильное топливо, чтобы наполнить рынок на фоне растущего дефицита бензина и дизеля. По данным украинских СМИ, в стране сильно не хватает топлива, водителям приходится часами стоять в очередях на АЗС, а заправки ограничивают продажу топлива на одну машину.