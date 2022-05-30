В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле

На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ряд стран, включая Норвегию, объявил о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и снарядов» Украине. При этом ранее Осло ограничился поставками более легких вооружений — противотанковых ракет и боеприпасов.
Вильхельмсен считает, что Норвегия хочет проявить солидарность с Украиной, и отправка более мощного оружия — логическое продолжение более ранних поставок. Но в то же время эксперт утверждает, что за этим решением стоит не только добрая воля Осло.
Также она поставила под сомнение утверждение, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву.
«Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — подытожила политолог.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.