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16:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Решение Норвегии поставить Украине артиллерийские системы обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом американского руководства, заявила изданию Klassenkampen старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен.

Источник: AP 2022

На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ряд стран, включая Норвегию, объявил о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и снарядов» Украине. При этом ранее Осло ограничился поставками более легких вооружений — противотанковых ракет и боеприпасов.

Вильхельмсен считает, что Норвегия хочет проявить солидарность с Украиной, и отправка более мощного оружия — логическое продолжение более ранних поставок. Но в то же время эксперт утверждает, что за этим решением стоит не только добрая воля Осло.

Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона.

Юлия Вильхельмсен
старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений

Также она поставила под сомнение утверждение, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву.

«Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — подытожила политолог.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

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