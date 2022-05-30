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18:01 (мск), источник: ТАСС

Патрушев посетит Татарстан, где проведет совещание по безопасности

ТАСС, 30 мая. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 31 мая — 1 июня посетит Татарстан, где, в частности, проведет совещание по ситуации в округе и пообщается с кадетами. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Источник: Reuters

«31 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Казани совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа», — говорится в сообщении.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов Поволжья, представители федеральных министерств и ведомств.

«1 июня Николай Патрушев посетит один из районов Республики Татарстан. В День защиты детей секретарь Совета безопасности России встретится с учащимися кадетской школы-интерната, познакомится с организацией спортивного досуга в сельской местности, обсудит вопросы благоустройства сельских поселений, перспективы развития здравоохранения и образования», — рассказали в Совбезе.

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