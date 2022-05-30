Зеленский раскритиковал ЕС за задержку принятия новых санкций против России

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на саммите глав государств и правительств ЕС. Сегодня, 30 мая, они собрались в Брюсселе, чтобы согласовать шестой пакет санкций против России, в который должно было войти эмбарго на нефть, однако, как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн, вероятность того, что страны договорятся, мала.
«Пятый пакет санкций был введен 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 дня», — сказал господин Зеленский на саммите (запись опубликована в его Telegram-канале). Он также вновь заявил, что «компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины» не может быть. «Европа должна продемонстрировать силу. Ибо только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым», — говорится в подписи к видео.
Нефтяное эмбарго было ключевым пунктом нового, шестого пакета санкций против России. Его пытались согласовать в середине мая, однако против выступила Венгрия. Ранее Bloomberg писал, что ЕС может согласовать пакет санкций с эмбарго на нефть, но из него исключат трубопровод «Дружба». Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Еврокомиссию в желании ввести санкции, не продумав способы их преодоления для других стран. Госпожа фон дер Ляйен заявила, что надежд на согласование пакета в ближайшие 48 часов у нее нет.