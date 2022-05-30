Стало известно об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости

Уточняется, что против данного ограничения выступил Кипр.
В начале мая стало известно, что Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. В том числе ЕК предложила запретить физическим и юридическим лицам из России покупать или передавать недвижимость в Европе.
Ранее сообщалось, что послы ЕС снова не согласовали введение эмбарго на российскую нефть.
До этого послы стран ЕС собирались для обсуждения вопроса эмбарго на нефть из России в воскресенье, 29 мая, и также не достигли компромисса. Отмечалось, что если лидеры ЕС на саммите 30—31 мая не придут к договоренностям по шестому пакету санкций, то он хотя бы «создаст позитивную динамику в этом направлении».