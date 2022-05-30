Юмашев ушел с должности советника президента России

Как рассказала агентству Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра», в попечительский совет которого входит Юмашев, он отказался от должности советника Кремля в апреле. «Это была его инициатива», — уточнила она. Еще один собеседник Reuters, пожелавший остаться неизвестным, высказался аналогично. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Знакомый Юмашева также подтвердил РБК, что тот больше не советник президента. Свой пост Юмашев оставил примерно в конце апреля-начале мая, уточнил он.
Юмашев в 1997—1998 гг. был главой администрации Ельцина, затем стал советником президента на общественных началах. В 2000 г. стал соучредителем фонда первого президента России. В 2018 г. был опубликован указ президента Владимира Путина о назначении Юмашева на должность советника главы государства на общественных началах. Песков тогда сообщил, что «Юмашев уже 18 лет является советником Путина».
В конце марта Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Чубайс уехал в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».